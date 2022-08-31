وزير التموين: مصر تشتري 4.2 مليون طن من القمح المحلي

قال وزير التموين المصري علي مصيلحي اليوم الأربعاء إن الحكومة اشترت 4.2 مليون طن من القمح من المحصول المحلي.

وأضاف أن موسم الشراء في مصر سينتهي غدا الخميس، وفق رويترز.

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وفي مقابلة سابقة مع "العربية"، قال وزير التموين إن رصيد السلع الاستراتيجية آمن، ويصل إلى 7 أشهر للقمح، حيث قامت مصر بالحصول على 4 ملايين طن من القمح المحلي، وتم شراء نحو 1.8 مليون طن من القمح من الخارج، منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى 9 ملايين طن من القمح للخبز المدعم، مضيفا : "بدأنا الدخول للسوق العالمي مجددا منذ شهر بسعر 402 دولار للطن".