"هدف" يدعم توظيف أكثر من 160 ألف سعودي في القطاع الخاص منذ مطلع 2022
عدد المنشآت المستفيدة من برامج دعم التوظيف خلال الفترة تجاوز 42 ألف منشأة
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، السعودي، عن دعمه لتوظيف أكثر من 160 ألف مواطن للعمل في منشآت القطاع الخاص وذلك منذ بداية العام الجاري 2022 وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، من خلال خدمات وبرامج دعم التوظيف الموجهة للكوادر الوطنية، وفقا لبيانات المرصد الوطني للعمل.
وأبان الصندوق أن عدد المنشآت المستفيدة من خدمات وبرامج دعم التوظيف، خلال ذات الفترة، تجاوز 42 ألف منشأة؛ 63% منها منشآت متوسطة وصغيرة.
ويقدم "هدف" عدة مبادرات وبرامج لدعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في كافة الأنشطة والقطاعات والمهن؛ ومنها برنامج دعم التوظيف، وبرنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، وبرنامج دعم النقل الموجه، ومنصة تسعة أعشار، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.
وتشمل البرامج برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"، وبرنامج دعم حضانات الأطفال "قرة"، وبرنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب"، وبرنامج التوجيه والإرشاد المهني "سُبل"، ومبادرات دعم أخرى لتوطين عدة قطاعات في سوق العمل.
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