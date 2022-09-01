أميركا تهدد أقمار الصين العسكرية بوقف تصدير شريحتي ذكاء اصطناعي

طلب مسؤولون أميركيون من شركة تصميم الرقائق الإلكترونية Nvidia بالتوقف عن تصدير شريحتين تستخدمان في تصنيع أجهزة الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وتستخدم هذه الشرائح أيضا في تطبيقات حوسبة عسكرية، كما في أجهزة الأقمار الصناعية التي تبحث عن أسلحة أو قواعد عسكرية.

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وقد تكبد هذه الخطوة Nvidia خسائر بقيمة 400 مليون دولار من المبيعات خلال الربع الثالث من العام، في حال تراجعت شركات صينية عن استيراد منتجات أخرى من Nvidia.

وتراجعت أسهم Nvidia بأكثر من 2% في تداولات أمس على وقع هذه الأخبار.