أميركا و الصين
أميركا تهدد أقمار الصين العسكرية بوقف تصدير شريحتي ذكاء اصطناعي
الشركة المصدرة قد تخسر 400 مليون دولار من المبيعات خلال الربع الثالث من العام
طلب مسؤولون أميركيون من شركة تصميم الرقائق الإلكترونية Nvidia بالتوقف عن تصدير شريحتين تستخدمان في تصنيع أجهزة الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
وتستخدم هذه الشرائح أيضا في تطبيقات حوسبة عسكرية، كما في أجهزة الأقمار الصناعية التي تبحث عن أسلحة أو قواعد عسكرية.
مادة اعلانية
وقد تكبد هذه الخطوة Nvidia خسائر بقيمة 400 مليون دولار من المبيعات خلال الربع الثالث من العام، في حال تراجعت شركات صينية عن استيراد منتجات أخرى من Nvidia.
وتراجعت أسهم Nvidia بأكثر من 2% في تداولات أمس على وقع هذه الأخبار.
اقرأ أيضاً
-
الاقتصاد الأميركي الأكثر تماسكاً من أوروبا وبريطانيا مستقبلاً.. لهذه الأسباباستمرار رفع الفيدرالي الفائدة بوتيرة أسرع سيفاقم أزمات الاقتصاد العالمي قصص اقتصادية
-
أدنوك الإماراتية ترسل أول شحنة أمونيا منخفضة الكربون إلى ألمانياسيتم تسليمها إلى أوروبيس طاقة
-
لماذا انفك الترابط بين أسواق المنطقة وأداء النفط؟الأسمدة والأغذية تمثل فرصاً للاستثمار أمام الشركات في المنطقة قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية