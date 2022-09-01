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تايوان تتطلع لزيادة التعاون مع أميركا في إنتاج الرقائق الإلكترونية

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رقائق إلكترونية مناسبة
رقائق إلكترونية
اقتصاد

تايوان تتطلع لزيادة التعاون مع أميركا في إنتاج الرقائق الإلكترونية

شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات تشيد مصنعاً بـ 12 مليار دولار في أريزونا

تايبه – رويترز

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قالت رئيسة تايوان تساي إينج ون، اليوم الخميس، لحاكم ولاية أريزونا الأميركية الزائر، دوج دوسي، إن تايوان تتطلع إلى إنتاج "رقائق للديمقراطية" مع الولايات المتحدة.

وتشيد شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، المورد الرئيسي لشركة أبل، مصنعا في أريزونا تصل قيمته إلى 12 مليار دولار.

كان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقر نصا تشريعيا لتعزيز الإنتاج المحلي لأشباه الموصلات وسط نقص في الرقائق الإلكترونية التي تستخدم في منتجات كثيرة من الهواتف الذكية والسيارات وصولا إلى الأسلحة.

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والنص التشريعي الذي سيعود إلى مجلس النواب للمصادقة النهائية، يرصد 52 مليار دولار لدعم إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، وأكثر من 100 مليار دولار لخمس سنوات للأبحاث والتطوير.

من جانبها، قالت وزارة التجارة الصينية، إن قانون الرقائق والعلوم الذي أقره الكونغرس الأميركي يتضمن أحكاماً تُقيد الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية العادية للشركات ذات الصلة في الصين، ما سيؤدي إلى تشويه سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية وتعطيل التجارة الدولية.

وأضافت الوزارة أن التشريع الأميركي هو سياسة دعم متباينة نموذجية للصناعة مع مبالغ ضخمة من الدعم ستقدم لقطاع الرقائق الأميركي.

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