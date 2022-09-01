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صندوق النقد يتفق على خطة إنقاذ لسريلانكا بقيمة 2.9 مليار دولار

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من كولمبو في سريلانكا - فرانس برس
احتجاجات سابقة في سريلانكا
صندوق النقد

صندوق النقد يتفق على خطة إنقاذ لسريلانكا بقيمة 2.9 مليار دولار

لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون

كولومبو – فرانس برس

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أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، عن توصله إلى اتفاق مع سريلانكا على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار تمتدّ على أربعة أعوام، لمساعدة هذا البلد الواقع في جنوب آسيا والغارق في أزمة اقتصادية عميقة.

وقال صندوق النقد في بيان بعد مفاوضات استمرّت 9 أيام في كولومبو، إن "أهداف برنامج سريلانكا الجديد المدعوم من الصندوق، هي استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون".

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