مصر ترفع الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين 200%

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية يوم الأربعاء إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين إلى 300 جنيه (15.62 دولار) بدلا من 100 جنيه.

كما أمر السيسي بضخ 32 مليار جنيه لمنظومة دعم الخبز.

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كذلك زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدي ضمن برنامج "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة إلى 5 ملايين أسرة ما يشمل نحو 22 مليون مواطن مصري، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط.

كان وزير المالية المصري، محمد معيط، قد قال إن صندوق النقد الدولي لم يطلب رفع الدعم عن الخبز أو السلع التموينية أو إلغاء المبادرات التموينية في إطار المفاوضات الجارية بشأن الحصول على تمويل جديد.

وفيما يتعلق ببرامج الدعم والحماية الاجتماعية، ذكر أنه تمت زيادة دعم السلع التموينية بنحو 17% خلال العام المالي الماضي ليصل إلى 97 مليار جنيه. كما تمت زيادة قيمة المعاشات بنحو 70% خلال الفترة من 2018 حتى 2022 التي يستفيد منها 10.5 مليون مواطن.