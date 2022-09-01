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وفاة الشيخ ركاض بن سالم العامري

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الشيخ ركاض بن سالم العامري
الشيخ ركاض بن سالم العامري

وفاة الشيخ ركاض بن سالم العامري

دبي - العربية.نت

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غيّب الموت، الثلاثاء الماضي، الشيخ ركاض بن سالم العامري، وزير الأشغال العامة والإسكان في الإمارات سابقاً، وذلك خلال رحلة علاج في ألمانيا وبعد صراع طويل مع المرض.

وشغل العامري عدة مناصب مهمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تولى منصب وزير الأشغال العامة والإسكان خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 - 2002 ووزير النفط بالإنابة وغيرها.

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