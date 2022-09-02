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أسعار الغذاء العالمية تتراجع للشهر الخامس على التوالي في أغسطس 

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تراجع جديد في أسعار الغذاء
أزمة الغذاء

أسعار الغذاء العالمية تتراجع للشهر الخامس على التوالي في أغسطس

ساهم استئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية في تحسين آفاق الإمدادات

باريس – رويترز

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انخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمية الخاص بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) للشهر الخامس على التوالي في أغسطس/آب، مبتعدا أكثر عن أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجلها في وقت سابق من العام، إذ ساهم استئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية في تحسين آفاق الإمدادات.

وسجل مؤشر الفاو، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، في المتوسط 138 نقطة الشهر الماضي مقابل مستوى معدل بلغ 140.7 لشهر يوليو/تموز.

وكان رقم يوليو تموز قد تم تحديده في السابق عند 140.9.

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