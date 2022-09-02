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الواردات الألمانية تنخفض 1.5% في يوليو على غير المتوقع

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ميناء للصادرات الألمانية
ميناء للصادرات الألمانية
ألمانيا

الواردات الألمانية تنخفض 1.5% في يوليو على غير المتوقع

سجلت 5.4 مليار يورو فائضاً تجارياً في يوليو

برلين – رويترز

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أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الجمعة انخفاض صادرات البلاد بشكل أقل من المتوقع في يوليو/تموز، إذ هبطت 2.1% عن الشهر السابق، في حين شهدت الواردات تراجعا غير متوقع، بلغ 1.5%.

وكان استطلاع لرويترز قد توقع تراجع الصادرات على أساس شهري بنسبة 2.3% وزيادة الواردات 0.8%.

وقال المكتب إن الصادرات الألمانية إلى روسيا انخفضت 15.1% مقارنة بالشهر السابق، بعد تراجعها بنسبة 60% في مارس/آذار وسط العقوبات الغربية الصارمة على موسكو بسبب غزو أوكرانيا.

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كما أفاد المكتب أنه في يوليو/تموز، بلغ الفائض التجاري للبلاد بعد تعديله في ضوء العوامل الموسمية 5.4 مليار يورو (5.38 مليار دولار)، مقابل فائض متوقع قدره 4.8 مليار يورو.

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