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جنوح سفينة حبوب في مضيق البوسفور التركي وتوقف حركة الملاحة

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جنوح سفينة حبوب في البوسفور
سفينة الحبوب الجانحة في مضيق البوسفور
اقتصاد تركيا

جنوح سفينة حبوب في مضيق البوسفور التركي وتوقف حركة الملاحة

قادمة من أوكرانيا وتحمل 3 آلاف طن من الذرة

إسطنبول – رويترز

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جنحت سفينة شحن تحمل 3 آلاف طن من الذرة من أوكرانيا بموجب اتفاق تصدير توسطت فيه الأمم المتحدة في مضيق البوسفور التركي يوم الخميس، مما أوقف حركة الشحن عبر إسطنبول، وفقا لمكتب حاكم المدينة.

وقال مكتب حاكم إسطنبول ان السفينة "ليدي زهما" التي يبلغ طولها 173 مترا جنحت بسلام ورست بعد تعطل الدفة في نحو الساعة 1800 بتوقيت غرينتش. وأضافت أنه لم يصب أحد بسوء.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مركز التنسيق المشترك- الذي تديره الأمم المتحدة وأوكرانيا وروسيا وتركيا بعد التوصل إلى اتفاق تصدير الحبوب- إنه تم السماح لليدي زهما بمغادرة ميناء تشورنومورسك الأوكراني إلى رافينا بإيطاليا، وعلى متنها 3000 طن من الذرة.

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