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أميركا تتجه لإبقاء التعريفات الجمركية على الصين أثناء المراجعة القانونية لها

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أميركا تتجه لإبقاء التعريفات الجمركية على الصين أثناء المراجعة القانونية لها

الشركات والأطراف المعنية طالبت بالإبقاء على التعريفات المفروضة أثناء حكم ترمب

دبي - العربية.نت

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قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنها ستبقي التعريفات الجمركية على واردات صينية بقيمة مئات المليارات من الدولارات في الوقت الذي تقوم فيه بمواصلة المراجعة القانونية للرسوم التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب.

وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي في إشعار اتحادي، أمس الجمعة، إنه تلقى طلبات من الشركات والأطراف المعنية الأخرى بالإبقاء على التعريفات المفروضة في 2018 و2019. تم جمع التعليقات خلال فصلي الربيع والصيف.

واستنادا إلى قانون التجارة لعام 1974 الذي تم بموجبه فرض الرسوم سيقوم مكتب الممثل التجاري الأميركي بمراجعة رسمية لما إذا كان يجب إبقاء سريان التعريفات، وهي عملية قد تستغرق شهورا.

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وكانت إدارة بايدن تدرس ما إذا كانت سترفع بعض التعريفات كوسيلة لتقليل الضغوط التضخمية.

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