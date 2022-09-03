تباطؤ وتيرة التوظيف في أميركا بإضافة 315 ألف وظيفة خلال أغسطس

أبطأ أرباب العمل الأميركيون وتيرة التوظيف في أغسطس بعد الارتفاع المفاجئ في الشهر السابق فيما ارتفعت معدلات البطالة.

وحتى مع تباطؤ الوتيرة ترفع الوظائف الإضافية معدلات التوظيف إلى ما فوق مستويات ما قبل الوباء، بحسب ما قالت وزارة العمل الأميركية في تقريرها الشهري الذي يُراقب عن كثب.

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ازداد عدد الوظائف بمقدار 315 ألف وظيفة الشهر الماضي، وفق التقرير، بما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد في أعقاب زيادة 526 ألف وظيفة في يوليو، وفق وكالة فرانس برس.

غير أن معدلات البطالة ارتفعت مجددا إلى 3.7% بعد تراجعها إلى 3.5% في الشهر السابق، بحسب المعطيات.

ويراقب الاحتياطي الفيدرالي عن كثب تطورات سوق الوظائف بحثا عن مؤشرات تحسن، في إطار سعيه لتعزيز الاقتصاد برفع أسعار الفائدة للحد من التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عاما.

وأظهرت البيانات أن الأجور استمرت في الارتفاع في أغسطس، إذ ارتفع متوسط الأجر في الساعة 10 سنتات إضافية، أو 0,3% وصولا إلى 32,26 دولار. وخلال الاثني عشر شهرا الماضية زادت أجور العمال بنسبة 5,2%.

ويثير استمرار الضغط التصاعدي قلقا، إذ يخشى الاحتياطي الفيدرالي أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم.