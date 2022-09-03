.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تباطؤ وتيرة التوظيف في أميركا بإضافة 315 ألف وظيفة خلال أغسطس

  • الخط
بطالة أميركا
معدل البطاالة في أميركا ارتفعت إلى 3.7%
اقتصاد أميركا

تباطؤ وتيرة التوظيف في أميركا بإضافة 315 ألف وظيفة خلال أغسطس

ومعدل البطالة يرتفع إلى 3.7%

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أبطأ أرباب العمل الأميركيون وتيرة التوظيف في أغسطس بعد الارتفاع المفاجئ في الشهر السابق فيما ارتفعت معدلات البطالة.

وحتى مع تباطؤ الوتيرة ترفع الوظائف الإضافية معدلات التوظيف إلى ما فوق مستويات ما قبل الوباء، بحسب ما قالت وزارة العمل الأميركية في تقريرها الشهري الذي يُراقب عن كثب.

ازداد عدد الوظائف بمقدار 315 ألف وظيفة الشهر الماضي، وفق التقرير، بما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد في أعقاب زيادة 526 ألف وظيفة في يوليو، وفق وكالة فرانس برس.

أميركا تتجه لإبقاء التعريفات الجمركية على الصين أثناء المراجعة القانونية لها اقتصاد أميركا و الصين أميركا تتجه لإبقاء التعريفات الجمركية على الصين أثناء المراجعة القانونية لها

غير أن معدلات البطالة ارتفعت مجددا إلى 3.7% بعد تراجعها إلى 3.5% في الشهر السابق، بحسب المعطيات.

ويراقب الاحتياطي الفيدرالي عن كثب تطورات سوق الوظائف بحثا عن مؤشرات تحسن، في إطار سعيه لتعزيز الاقتصاد برفع أسعار الفائدة للحد من التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عاما.

وأظهرت البيانات أن الأجور استمرت في الارتفاع في أغسطس، إذ ارتفع متوسط الأجر في الساعة 10 سنتات إضافية، أو 0,3% وصولا إلى 32,26 دولار. وخلال الاثني عشر شهرا الماضية زادت أجور العمال بنسبة 5,2%.

ويثير استمرار الضغط التصاعدي قلقا، إذ يخشى الاحتياطي الفيدرالي أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مصرع 1200 شخص وتدمير مليون منزل جراء الفيضانات في باكستان مصرع 1200 شخص وتدمير مليون منزل جراء الفيضانات في باكستان
اكتشف المزيد