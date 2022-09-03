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روسيا وتركيا تبحثان اتفاق الـ 120 يوماً لتصدير الحبوب الأوكرانية

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بوتين وأردوغان (أرشيفية- فرانس برس)
بوتين وأردوغان
روسيا و أوكرانيا

روسيا وتركيا تبحثان اتفاق الـ 120 يوماً لتصدير الحبوب الأوكرانية

يستهدف الاتفاق صادرات شهرية تبلغ 5 ملايين طن

دبي - العربية.نت

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أعلن الكرملين، اليوم السبت، أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بحثا هاتفيا التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية المبرم في إسطنبول.

وأوضح الكرملين، أن بوتين وأردوغان ناقشا أيضا التعاون الثنائي بين البلدين، وأكدا ضرورة تعزيز العلاقات التجارية وتطوير المشروعات الاستراتيجية في مجال الطاقة، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك.

ويستهدف اتفاق تصدير الحبوب المبرم بين موسكو وكييف في إسطنبول بوساطة تركية وأممية إلى إعادة فتح 3 موانئ أوكرانية على البحر الأسود لتصدير الحبوب. ويسري الاتفاق لمدة 120 يوما، ويستهدف صادرات شهرية تبلغ 5 ملايين طن.

زابوريجيا الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسيا تصدر 7 آلاف طن من الحبوب يوميا اقتصاد روسيا و أوكرانيا زابوريجيا الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسيا تصدر 7 آلاف طن من الحبوب يوميا

وتم التوصل إلى الاتفاق بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، الشهر الماضي، وسط مخاوف من أن يؤدي فقدان إمدادات الحبوب الأوكرانية إلى نقص حاد في الغذاء وحتى تفشي المجاعة في أجزاء من العالم.

وقبل بدء العملية العسكرية الروسية في أراضي الجارة الغربية في 24 شباط/فبراير، كانت أوكرانيا تصدّر شهرياً حوالي 5 ملايين طن من المنتجات الزراعية.

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