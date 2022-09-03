واردات عمان السلعية ترتفع 37% إلى 11 مليار دولار في 5 أشهر

ارتفعت قيمة الواردات السلعية في سلطنة عُمان عبر المنافذ الجمركية البحرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 37.4% على أساس سنوي إلى 4.1 مليار ريال (10.7 مليار دولار).

وأظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن حجم البضائع الواردة عبر الموانئ البحرية في هذه الفترة من العام ارتفع إلى 15.7 مليون طن، مقابل 12.2 مليون طن في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة زيادة بنسبة 28.4%.

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ورفعت الموانئ البحرية العُمانية إمكانياتها لتعزيز الحركة الاقتصادية في سلطنة عُمان، وأدت الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية إلى زيادة قدرات الموانئ في الاستيراد والتصدير في الوقت الذي يستعد فيه ميناء الدقم لمرحلة جديدة يتم خلالها تشغيل رافعات آلية وأتمتة العمليات بالكامل بدلا من الرافعات الحالية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

وتأتي هذه الزيادة وسط انتعاش النمو في العديد من القطاعات الاقتصادية مع توجه سلطنة عُمان لزيادة إنفاقها لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ودعم النمو الاقتصادي، كما تأتي هذه الزيادة مدعومة بالإجراءات التي اتخذتها الإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية لتسهيل الإجراءات الجمركية وفق نظام "بيان" الذي يتيح التخليص الإلكتروني المسبق وتقديم بيانات الشحن إلكترونيًّا قبل 48 ساعة من وصول السفينة.

وتشكل البضائع الواردة عبر الموانئ البحرية 86.1% من إجمالي الواردات السلعية التي استقبلتها جميع المنافذ الجمركية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري والبالغ حجمها حوالي 18.3 مليون طن.