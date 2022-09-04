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أوكرانيا ترسل أكبر قافلة سفن محملة بالحبوب حتى الآن

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إحدى السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية (رويترز)
إحدى السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا ترسل أكبر قافلة سفن محملة بالحبوب حتى الآن

86 سفينة أبحرت من الموانئ الأوكرانية منذ بدء الاتفاق، حاملة مليوني طن من المنتجات الزراعية إلى 19 دولة

دبي - العربية.نت

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قالت أوكرانيا إنها أرسلت حتى الآن أكبر قافلة من سفن الحبوب بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة، بعد أن أبحرت 13 سفينة من موانئها، اليوم الأحد، محملة بـ282500 طن من المنتجات الزراعية إلى الأسواق الخارجية.

تم تحميل الشحنة المتجهة إلى ثماني دول في موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني على البحر الأسود. كانت الموانئ محاصرة بالكامل بسبب الغزو الروسي حتى اتفاق 22 يوليو بوساطة الأمم المتحدة وتركيا.

وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في بيان على فيسبوك، إن 86 سفينة أبحرت منذ ذلك الحين من الموانئ الأوكرانية بموجب الاتفاق، حاملة مليوني طن من المنتجات الزراعية إلى 19 دولة.

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تم إبرام الصفقة بعد قطع وصول أوكرانيا إلى طريق التصدير الرئيسي عبر البحر الأسود، عندما غزتها روسيا وأغلقت موانئها، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.

قال أوليه أوستينكو المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني في يوليو، إن أوكرانيا تأمل في تصدير 60 مليون طن من الحبوب خلال ثمانية إلى تسعة أشهر، وحذر من أن هذه الصادرات قد تستغرق ما يصل إلى 24 شهرًا إذا لم تعمل الموانئ بشكل صحيح.

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