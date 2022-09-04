الصناعة السعودية: الاستراتيجية الوطنية الصناعية سترى النور قريباً

كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية أسامة بن عبد العزيز الزامل، أن الاستراتيجية الوطنية الصناعية سترى النور في القريب العاجل.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الزامل اليوم الأحد بمقر اتحاد الغرف السعودية مع أعضاء لجنتي المحتوى المحلي وريادة الأعمال في الاتحاد بمشاركة واسعة من الشركات والمصانع الوطنية.

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وقال الزامل في بيان، إن "رؤية 2030 جاءت لتعيد اكتشاف الفرص غير المستغلة في عدد من القطاعات الواعدة كالصناعة والتعدين، بهدف تعظيم مكامن القوة الاقتصادية للمملكة، وتنويع مصادر الدخل، واستغلال القدرات الوطنية وثرواتنا الاستثنائية".

ونوه بأن مبادرات وزارة الصناعة تأتي لدعم رواد الأعمال من خلال الحاضنات والمسرعات وتحفيزهم للدخول في الاستثمار الصناعي وتنمية ثقافة الابتكار وريادة الأعمال عبر أكثر من 225 خدمة وحافز بما في ذلك الأراضي الصناعية والقروض الميسرة.

ولفت الزامل إلى النجاحات التي حققتها الوزارة بعد مرور 3 سنوات من إنشائها، حيث باتت المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل 34% من إجمالي الاستثمارات في القطاع، و92% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية وعدد موظفيها يمثل 54% من إجمالي عدد موظفي القطاع، وذلك بفضل خلق بيئة استثمارية صناعية محفزة على جميع المستويات التشغيلية والتمويلية واللوجستية بما يعزز الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وأكد الزامل على دعم رواد الأعمال وتعزيز فرص نجاحهم وتمكينهم من المشاركة في مستقبل الصناعة، مضيفاً أن الوزارة تعمل على مجموعة من المشاريع والبرامج لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال من خلال دراسة تأسيس 5 مسرعات و5 حاضنات في جميع أنحاء المملكة وخلق برنامج لتحفيز ومساعدة تحويل الأسر المنتجة والمعامل إلى منشآت صناعية، بالإضافة إلى تطوير برنامج نمو المنشآت وتحويلها إلى "شامبيونز" وإنشاء منصة تواصل تفاعلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعمهم وتوفير الخدمات الرئيسية للمستثمرين والحلول التمويلية.