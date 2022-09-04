الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر تصدر ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية

طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، المشتري الرسمي للحبوب، السبت، ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية للتوريد بين 20 أكتوبر/تشرين الأول والعاشر من نوفمبر/تشرين الثاني وبين 11 و30 نوفمبر/تشرين الثاني أو خلال أي من الفترتين.

وقالت الهيئة إنه يتعين تقديم العروض من أجل السداد عبر خطاب ائتمان مدته 180 يوما، مضيفة أن الموعد النهائي لتلقي العروض هو الثلاثاء السادس من سبتمبر/أيلول.

مادة اعلانية

وذكرت الهيئة أنه يتعين تقديم العروض على أساس التكلفة والشحن.

كما طرحت الهيئة ممارسة محلية لشراء ما لا يقل عن ثلاثة آلاف طن من زيت الصويا وألف طن من زيت دوار الشمس للتسليم بين الخامس من أكتوبر/تشرين الأول و30 من الشهر نفسه وبين الأول من نوفمبر/تشرين الثاني و25 من الشهر نفسه أو خلال أي من الفترتين، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض هو أيضا السادس من سبتمبر/أيلول الجاري.