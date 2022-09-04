اليوم.. إجراء أول منافسة إلكترونية علنية على رخصة تعدينية في السعودية

تُجري وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية اليوم الأحد، أول منافسة إلكترونية علنية على رخصة كشف موقع الخنيقية التعديني غرب مدينة الرياض.

وتجري المنافسة بمشاركة 3 شركات وتحالفات عالمية، تأهلت بعد أن حصلت على أعلى الدرجات في تقييم المعايير الفنية إلى جانب القدرة المالية.

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تشمل التحالفات الثلاثة المشاركة في المنافسة على رخصة كشف موقع الخنيقية التعديني، وتحالف بين شركة Alara Saudi Ventures وشركة مجموعة التسنيم.

أيضا ينافس على الخصة تحالف بين شركة التعدين العربية السعودية "معادن" وشركة Ivanhoe Electric وتحالف بين شركة موشيكو ريسورسس Moxico Resources وشركة عجلان وإخوانه للتعدين.