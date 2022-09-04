تراجع حاد في واردات الهواتف المحمولة في مصر.. هوت 91% في مايو
سجلت قيمة الواردات نحو 13 مليون دولار خلال مايو الماضي، مقارنة بنحو 145 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي
كشفت بيانات رسمية حديثة استمرار تراجع واردات مصر من الهواتف المحمولة خلال الفترة الماضية.
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد سجلت قيمة الواردات المصرية من الهواتف المحمولة نحو 12.983 مليون دولار خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بنحو 145.183 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض تبلغ قيمته 132.2 مليون دولار، بنسبة تراجع تبلغ نحو 91%.
وبدأت سلسلة التراجع في الواردات المصرية من الهواتف المحمولة في يناير من العام الحالي، حيث سجلت نحو 1.787 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.983 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض تبلغ قيمته 340.048 مليون دولار.
كما سجلت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة تراجعاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 222.448 مليون دولار خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بنحو 688.902 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض تبلغ قيمته 466.456 مليون دولار، مسجلة تراجعاً بنسبة 67.7%.
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