ألمانيا.. خطة تحفيزية بـ 65 مليار يورو لتخفيف الضغط على الأسر

وافقت الحكومة الألمانية على خطة تحفيزية بقيمة 65 مليار يورو لتخفيف الضغط على الأسر مع ارتفاع فواتير الطاقة في ظل تضاؤل إمدادات الغاز الروسي.

وفي تصريحات على هامش الإعلان عن الخطة، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن روسيا ليست شريكاً يعتمد عليه في مجال الطاقة، مؤكداً أن بلاده ستتجاوز الشتاء القادم بدون أن تواجه نقصاً في إمدادات الطاقة بعد ملء خزانات الغاز.

مادة اعلانية

يذكر أن شركة غازبروم الروسية قالت الجمعة، إن خط الأنابيب نورد ستريم 1 الذي يوصل الغاز الروسي إلى ألمانيا سيخضع لمزيد من أعمال الصيانة، الأمر الذي يعمق المصاعب التي تواجه أوروبا في الحصول على احتياجاتها من الوقود.

وكانت غازبروم تنفذ بالفعل أعمال صيانة في الخط في الفترة من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات لأوروبا قبل بداية فصل الشتاء إذا تم تمديد وقف الضخ.

وقلصت روسيا التدفقات عبر الخط إلى 40% في يونيو و20% في يوليو.