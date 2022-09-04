.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رئيس وزراء اليابان: لجنة حكومية معنية بالتضخم والأجور تجتمع الجمعة

  • الخط
اقتصاد اليابان مناسبة
اليابان
اقتصاد اليابان

رئيس وزراء اليابان: لجنة حكومية معنية بالتضخم والأجور تجتمع الجمعة

للنظر في إجراءات إضافية لازمة للتصدي لتلك القضايا

طوكيو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، إن لجنة حكومية يابانية مكلفة بمعالجة قضايا ارتفاع الأسعار والأجور ستجتمع يوم الجمعة للنظر في إجراءات إضافية لازمة للتصدي لتلك القضايا.

وفي حديثه إلى الصحافيين في منطقة نيجاتا بشمال اليابان، قال كيشيدا إن على الحكومة مراجعة وزيادة الدعم من أجل استخدامه بشكل فعال لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وتابع "أود تحديد إجراءات إضافية وتنفيذها دون تردد"، مضيفا أنه يدرك أهمية تقديم الدعم بما يتناسب مع احتياجات المجتمعات المحلية.

ويضع كيشيدا مسألة معالجة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية والمواد الخام على الشركات والمستهلكين ضمن قائمة أولوياته، وأصدر تعليمات لحكومته الشهر الماضي بوضع إجراءات جديدة في هذا الصدد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
موسكو تفصل محطة زابوريجيا النووية عن شبكة أوكرانيا الكهربائية موسكو تفصل محطة زابوريجيا النووية عن شبكة أوكرانيا الكهربائية
اكتشف المزيد