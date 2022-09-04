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رفع مفاجئ لـ أسعار السجائر في مصر

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الشرقية للدخان
الشركة الشرقية للدخان
اقتصاد مصر

رفع مفاجئ لـ أسعار السجائر في مصر

شملت أغلب أنواع السجائر

القاهرة - خالد حسني

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بشكل مفاجئ، قررت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، زيادة أسعار بيع سجائرها بنحو 2 جنيه لأغلب الأنواع، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد.

ووفق بيان، كشف رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصري، إبراهيم إمبابي، أن الشركة أخطرت الشعبة والتجار والموزعين بزيادة بقيمة 2 جنيه لأغلب أنواع السجائر، وذلك تنفيذا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وفقاً لنظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وأشار إلى أن الزيادة جاءت أقل بكثير من توقعات التجار بالسوق، مشيراً إلى أن غالبية التجار قاموا بتخزين السجائر خلال الفترة الماضية ترقباً لهذه الزيادات التي جاءت أقل من توقعاتهم.

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وأوضح أنه من المتوقع أن يشهد السوق المحلية بمصر زيادات جديدة في أسعار السجائر الأجنبية خلال الأشهر المقبلة، والتي من شأنها تساهم في استقرار السوق.

ووفق القرارات الأخيرة، فقد ارتفع سعر سجائر "كليوباترا سوفت كوين" من 19 جنيها لـ21 جنيهاً. كما صعد سعر "كليوباترا بوكس" من 20 جنيها لـ22 جنيهاً. وزاد سعر سجائر "كليوباترا سوبر" من 21 جنيها لـ23 جنيهاً.

كما قررت الشركة رفع سعر سجائر "بوكس 10" من 11.50 جنيه لـ13 جنيهاً. وصعد سعر سجائر "بوسطن" و"بلمونت" من 19.50 جنيه إلى 22 جنيهاً.

وارتفع سعر سجائر "كليوباترا كينج سايز" من 18.50 جنيه إلى 20.50 جنيه، كما تقرر رفع أسعار سجائر "مونديال" من 21 جنيها إلى 23 جنيها.

فيما قررت الشركة تثبيت أسعار سجائر "كليوباترا بلاك" عند 24 جنيها، مع تثبيت أسعار سجائر "ماتوسيان سوبر" عند مستوى 24 جنيهاً. كما تقرر تثبيت سعر سجائر "مونديال سويتش" عند مستوى 24 جنيهاً.

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