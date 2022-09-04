"سيتي بنك": المركزي الأوروبي سيرفع الفائدة 0.75% في الاجتماعين المقبلين

توقعت مجموعة Citigroup قيام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة بـ75 نقطة أساس في الاجتماعين المقبلين هذا الشهر وفي أكتوبر.

وحذرت المجموعة من أن عدم اليقين يسود توجهات الفائدة ما بعد 2022، وسط إمكانية تباطؤ الاقتصاد الكلي مستقبليا.

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تجدر الإشارة إلى أنه في الأيام الأخيرة دعا عدد متزايد من صانعي السياسة إلى رفع بأكثر من نصف نقطة في اجتماع 8 سبتمبر علما أن فائدة الإيداع حاليًا تقف عند 0%.

كان بنك غولدمان ساكس قد توقع قبل أيام، أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل بعد أن سجل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً، عند 9.1% في أغسطس على أساس سنوي.

وجاءت قراءة التضخم أعلى من توقعات المحللين عند 9%، وارتفاعاً من 8.9% في يوليو.

ورفع خبراء غولدمان ساكس أيضا الذروة التي يتوقعون أن تصل إليها أسعار الفائدة الأوروبية بحلول فبراير 2023 إلى 1.75%، بدلاً من 1.5% في تقديراتهم السابقة.

يذكر أن المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس يوليو الماضي، في وقت تدور التكهنات حول احتمالية رفعها بـ 75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في سبتمبر في وقت يتوقع المحللون أن تصل معدلات التضخم إلى 10% هذا العام.