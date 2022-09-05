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التضخم في تركيا يلامس أعلى مستوى في 24 عاماً عند 80.2%

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الليرة التركية (فرانس برس)
الليرة التركية (فرانس برس)
تضخم

التضخم في تركيا يلامس أعلى مستوى في 24 عاماً عند 80.2%

بعد قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي

إسطنبول - رويترز

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أظهرت بيانات، اليوم الاثنين، ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى له في 24 عاما عند 80.21% في أغسطس، بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، لكن البيانات ظلت دون التوقعات.

وقال معهد الإحصاء التركي، إن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري 1.46%، مقارنة مع توقعات في استطلاع لـ"رويترز" عند 2%.

وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 81.22%.

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وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 2.41% على أساس شهري في أغسطس بزيادة سنوية قدرها 143.75%.

وكانت تقديرات حكومية نُشرت أمس الأحد، أظهرت أن تركيا تتوقع تراجع معدل التضخم السنوي إلى 65% بحلول نهاية العام 2022، مقابل نحو 80% تموز، فيما تتوقع ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 47.3 مليار دولار هذا العام.

ويعطي النموذج الاقتصادي الجديد الذي يتبعه الرئيس رجب طيب أردوغان، أولوية للنمو والتصدير والتوظيف والاستثمار مع السعي لخفض أسعار الفائدة.

وأدت دورة التيسير النقدي التي اتبعها البنك المركزي العام الماضي إلى انخفاض الليرة 44% مقابل الدولار بنهاية ديسمبر وتراجعها بأكثر من 27% مرة أخرى هذا العام.

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