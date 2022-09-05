انطلاق فعاليات مؤتمر "يوروموني السعودية 2022".. الأربعاء

تنطلق فعاليات مؤتمر يورموني السعودية 2022، الذي تستضيفه العاصمة الرياض تحت شعار: "مأسسة الاستثمار والتمويل"، برعاية وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وبحضور نخبة من كبار قادة الصناعة والخبراء في القطاع المالي على المستويين المحلي والدولي، يوم الأربعاء المقبل.

ويشكِّل المؤتمر الذي يُعقد حضورياً للمرة الأولى منذ عام 2019، منصة حيوية تعكس واقع اقتصاد المملكة في ضوء التطورات التنموية التي تشهدها في وقت تحولت فيه إلى مركز للاستثمار بالمنطقة.

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ويسعى المؤتمر إلى استكشاف أحدث الاتجاهات في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، من خلال استقطاب كبار صناع القرار والسياسات المالية؛ لرسم صورة مستقبلية للاقتصاد السعودي لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وسيناقشُ المؤتمر الذي يُنَظَّمُ بالشراكة مع مؤتمر القطاع المالي، إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية المملكة 2030، 6 موضوعاتٍ رئيسية، تشمل: اقتصاد المملكة العربية السعودية في سياق التوقعات العالمية، وتغيُّر المناخ وESG، ودور ESG في اقتصاد المملكة، وإضفاء الطابع المؤسسي على سوق العقارات والإسكان واللوجستيات والسياحة والضيافة وREITS، ورقمنة الخدمات المالية، وتنمية رأس المال الاستثماري في المملكة.

وقالت المديرة التجارية لمؤتمرات اليورومونيفيكتوريا بيهن: "نسعى خلال مؤتمر 2022 إلى تسليط الضوء على أهمية إضفاء الطابع المؤسسي على الاستثمار والتمويل؛ حيث ندرك بقوة أن المملكة يمكنها أن تلعب دوراً رائداً في أسواق رأس المال والاستثمار الدولية، ولهذا نحن فخورون بالعودة مرة أخرى إلى العاصمة السعودية الرياض لمناقشة خطط المملكة الطموحة لتطوير نموذج اقتصادي جديد في المنطقة".

من جهته، أكد وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام رئيس اللجنة التنفيذية لمؤتمر القطاع المالي حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ أهميةَ استضافة المملكة مثلَ هذه الفعاليات التي تبرزُ الموقعَ التنافسي المتميز لاقتصاد المملكة في ضوء التطورات التنموية واسعة النطاق.

يذكر أن فعالياتِ مؤتمر يوروموني السعودية في نسخته الجديدة ستشهد إجراء عدد من المقابلات الرئيسية مع كل من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، ورئيس "ميرسر" في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا رينيه ماكجوان، والسفير والمستشار والشريك المؤسس لشركة سيفن لإدارة الاستثمار جوستين أوركهارت ستيوارت.