اقتصاد مصر
وزير التموين المصري: مخزون القمح يكفي 6.7 شهر
يكفي حتى 20 مارس المقبل
قال وزير التموين المصري، علي المصيلحي، إن مخزونات البلاد من القمح تكفي لمدة 6.7 شهر، ومن زيت التموين 5.7 شهر.
وأضاف المصيلحي في مقابلة تلفزيونية: "لم يحدث في تاريخ مصر، أن يكون لدينا احتياطي استراتيجي من القمح 6.7 شهر، وهو يكفي حتى 20 مارس المقبل، ثم يبدأ موسم الزراعة الجديد".
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ولفت وزير التموين إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بالتوسع في المشروع القومي للصوامع من أجل زيادة السعة الاستيعابية لتخزين القمح، مشيرا إلى أن الصوامع تستوعب 3.4 ملايين طن الآن.
وأوضح أن كل خلية بالصوامع تستوعب 5000 طن قمح، مؤكدا أن الكمية الإجمالية تكفي كمخزون لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 5 أشهر.
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