.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أميركا تطلق خطة الـ50 مليار دولار للمنافسة في ميدان الرقائق الإلكترونية

  • الخط
روسيا تفرض قيودا على تصدير الغازات اللازمة لإنتاج الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات
رقائق إلكترونية
اقتصاد أميركا

أميركا تطلق خطة الـ50 مليار دولار للمنافسة في ميدان الرقائق الإلكترونية

الخطة تمنح مساعدات لإعادة تحريك إنتاج أشباه الموصلات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أطلقت وزارة التجارة الأميركية اليوم الثلاثاء، خطة استثمارية بقيمة 50 مليار دولار في صناعة الرقائق.

وتهدف وزارة التجارة الأميركية إلى بدء تقديم طلبات الحصول على التمويل قبل فبراير، على أن تبدأ في إنفاق الأموال بحلول الربيع التالي، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز".

قبل أسابيع، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، قانوناً لمنح مساعدات بقيمة 52 مليار دولار لإعادة تحريك إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

العريان يدعو المستثمرين إلى الخروج من "الأسواق المشوهة".. والتحول إلى هذه الأصول قصص اقتصادية الأسواق العالمية العريان يدعو المستثمرين إلى الخروج من "الأسواق المشوهة".. والتحول إلى هذه الأصول

وأكد بايدن أن هذا الاستثمار في هذه الأجزاء الرئيسية لصناعة الإلكترونيات الحديثة، من شأنه أن يساعد على تعزيز "موقع بلاده التنافسي في المجال الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين".

كما يخصص القانون الذي تبناه الكونغرس في نهاية يوليو، عشرات المليارات من الدولارات لغايات البحث والتطوير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
طالبان تفتح تحقيقا في وقوع انفجار أمام السفارة الروسية بكابل طالبان تفتح تحقيقا في وقوع انفجار أمام السفارة الروسية بكابل
اكتشف المزيد