أميركا تطلق خطة الـ50 مليار دولار للمنافسة في ميدان الرقائق الإلكترونية

أطلقت وزارة التجارة الأميركية اليوم الثلاثاء، خطة استثمارية بقيمة 50 مليار دولار في صناعة الرقائق.

وتهدف وزارة التجارة الأميركية إلى بدء تقديم طلبات الحصول على التمويل قبل فبراير، على أن تبدأ في إنفاق الأموال بحلول الربيع التالي، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز".

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قبل أسابيع، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، قانوناً لمنح مساعدات بقيمة 52 مليار دولار لإعادة تحريك إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

وأكد بايدن أن هذا الاستثمار في هذه الأجزاء الرئيسية لصناعة الإلكترونيات الحديثة، من شأنه أن يساعد على تعزيز "موقع بلاده التنافسي في المجال الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين".

كما يخصص القانون الذي تبناه الكونغرس في نهاية يوليو، عشرات المليارات من الدولارات لغايات البحث والتطوير.