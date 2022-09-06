الأرجنتين تطلق "دولار الصويا" في مسعى لتشجيع الصادرات

قال مصدر مطلع إنه من المنتظر أن يسارع البنك المركزي في الأرجنتين إلى رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع بعد أن أعلنت وزارة الاقتصاد عن سعر صرف تفضيلي لمزارعي فول الصويا أٌطلق عليه "دولار الصويا" في مسعى لتشجيع الصادرات.

وأعلنت الحكومة عن حافز سعر الصرف يوم الأحد لتسريع مبيعات فول الصويا المتعثرة بالسماح للمزارعين بتحويل إيراداتهم إلى العملة المحلية عند سعر يبلغ 200 بيزو للدولار وهو أعلى كثيرا من السعر الرسمي البالغ 140 بيزو.

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وتعد الأرجنتين أكبر مصدر في العالم لزيت الصويا ومنتجات الصويا، وثالث أكبر مصدر لفول الصويا.

وقال مصدر على دراية بعملية صنع القرار في البنك المركزي إن البنك سيرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع بعد أن استحدث زيادات حادة في الأشهر القليلة الماضية، لتشديد السيولة بالنظر إلى تدفقات الأموال المتوقعة من الإجراء الجديد لسعر الصرف.

وأبلغ المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، "رويترز"، إن "دولار فول الصويا إجراء استثنائي تم الاتفاق عليه مع المصدرين والبنك المركزي ووزارة الاقتصاد، لكن الحاجة إلى أن تكون هناك عملة محلية لشراء تلك الدولارات يجعل من الضروري امتصاص المزيد من السيولة على وجه السرعة".

وامتنع البنك المركزي عن التعقيب.

وفي ظل الإجراء الجديد لسعر الصرف، سيُعرض على مزارعي الصويا في الأرجنتين سعر صرف تفضيلي لشهر سبتمبر، وهو تحرك يستهدف حفز مبيعات التصدير وجلب عملة أجنبية تشتد الحاجة إليها.