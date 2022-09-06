روسيا تتوقع إيرادات إضافية بقيمة 6.7 مليار دولار في سبتمبر 

قالت وزارة المالية الروسية، إنها تتوقع إيرادات إضافية للميزانية قدرها 403.4 مليار روبل (6.65 مليار دولار) في سبتمبر بفضل ارتفاع أسعار النفط.

وأضافت الوزارة أنها لا تخطط لاستخدام الإيرادات الفائضة في الميزانية لشراء نقد أجنبي أو ذهب في السوق، لأن مثل هذه المشتريات في ظل قاعدة الميزانية، جرى تعليقها أوائل عام 2022، حسبما نقلت "رويترز".

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وتدرس روسيا شراء عملات دول "صديقة" مثل الصين والهند وتركيا للاحتفاظ بها في الصندوق الوطني للثروة بعد أن فقدت القدرة على شراء الدولارات أو اليوروات بموجب قاعدة الميزانية بسبب العقوبات الغربية.

وكانت وثيقة من وزارة الاقتصاد الروسية، صدرت الشهر الماضي، أظهرت أن ارتفاع أحجام صادرات النفط مصحوبا بتزايد أسعار الغاز، سيعززان إيرادات روسيا من صادرات الطاقة إلى 337.5 مليار دولار هذا العام بزيادة قدرها 38% عن عام 2021.

وهذه القفزة في الإيرادات، إذا تحققت، ستساعد في تعزيز اقتصاد روسيا في مواجهة موجات من العقوبات الغربية.

وتتوقع الوثيقة أن إيرادات صادرات الطاقة ستتراجع إلى 255.8 مليار دولار العام المقبل، لكنها ستظل أعلى من الرقم المسجل في 2021 والبالغ 244.2 مليار دولار.

وبحسب الوثيقة، من المتوقع أن يتضاعف متوسط سعر تصدير الغاز بأكثر من المثلين هذا العام إلى 730 دولارا للألف متر مكعب، قبل أن ينخفض تدريجيا حتى نهاية 2025.

وتتوقع وزارة الاقتصاد الآن أن تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب من شركة غازبروم الروسية ستهبط إلى 170.4 مليار متر مكعب هذا العام، مقارنة مع توقعاتها المنشورة في مايو والبالغة 185 مليار متر مكعب وفي مقابل 205.6 مليار متر مكعب جرى تصديرها في 2021.