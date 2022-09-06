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مصر تستلم 63 ألف طن قمح أوكراني من مورد روسي

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علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري
علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري
اقتصاد مصر

مصر تستلم 63 ألف طن قمح أوكراني من مورد روسي

الشحنة تم التعاقد عليها قبل الأزمة الروسية-الأوكرانية وستكون بنفس الأسعار والكميات والشروط التي اتفق عليها

دبي - العربية.نت

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قال وزير التموين المصري علي مصيلحي، اليوم الثلاثاء، إن مصر وافقت على استلام شحنة من 63 ألف طن قمح أوكراني، "على أن يكون المورد الروسي مسؤولا عن النقل ووصول الشحنة بأمان، بعد أن تعذر وصولها سابقا".

وأضاف مصيلحي أن الشحنة تم التعاقد عليها قبل الأزمة الروسية-الأوكرانية وستكون بنفس الأسعار والكميات والشروط التي اتفق عليها، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال وزير التموين أمس، إن مخزونات البلاد من القمح تكفي لمدة 6.7 شهر، ومن زيت التموين 5.7 شهر.

وزير التموين المصري: مخزون القمح يكفي 6.7 شهر اقتصاد اقتصاد مصر وزير التموين المصري: مخزون القمح يكفي 6.7 شهر

وأضاف المصيلحي في مقابلة تلفزيونية: "لم يحدث في تاريخ مصر أن يكون لدينا احتياطي استراتيجي من القمح 6.7 شهر، وهو يكفي حتى 20 مارس المقبل، ثم يبدأ موسم الزراعة الجديد".

ولفت وزير التموين إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بالتوسع في المشروع القومي للصوامع من أجل زيادة السعة الاستيعابية لتخزين القمح، مشيرا إلى أن الصوامع تستوعب 3.4 ملايين طن الآن.

وأوضح أن كل خلية بالصوامع تستوعب 5000 طن قمح، مؤكدا أن الكمية الإجمالية تكفي كمخزون لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 5 أشهر.

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