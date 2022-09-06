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وفاة أحد أبرز المتهمين بقضايا فساد في الكويت

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فهد الرجعان
فهد الرجعان
فساد مالي

وفاة أحد أبرز المتهمين بقضايا فساد في الكويت

فهد الرجعان متهم بالعديد من القضايا التي تعود لفترة توليه قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

الكويت - رويترز

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قالت وسائل إعلام كويتية إن فهد الرجعان، المدير الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأحد أبرز المتهمين بقضايا فساد في الكويت، توفي اليوم الثلاثاء في لندن التي يقيم فيها منذ سنوات.

والرجعان، البالغ من العمر نحو 73 عاماً، متهم بالعديد من القضايا التي تعود لفترة توليه قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تستثمر أموال أصحاب معاشات التقاعد في الكويت وخارجها، ومن هذه التهم شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال.

في 2016 أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بسجن الرجعان 10 سنوات غيابياً، لوجوده خارج الكويت، حيث تم تعميم الحكم على الشرطة الدولية (الإنتربول).

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وفي 2017، ألقت شرطة لندن القبض عليه بناء على طلب كويتي، لكن عملية تسليمه للكويت لم تتم.

وأعلنت الكويت في 2019، أن المحكمة الإنجليزية العليا في لندن أصدرت حكماً بفرض حجز بمبلغ 847 مليون دولار على أصول الرجعان وإلزامه بالكشف عن كافة أصوله في جميع أنحاء العالم.

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