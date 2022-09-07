اقتصاد السعودية
الجدعان: السعودية أنفقت 700 مليار ريال لتوفير فرص للاستثمار والعمل
أكد ارتفاع معدل التملك في السعودية من 47% إلى أكثر من 60%
قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة سيبلغ 7.6%، بنهاية 2022.
وأضاف الجدعان في كلمة خلال مؤتمر "يورموني" في الرياض اليوم، أن المملكة أنفقت 700 مليار ريال لتوفير فرص للاستثمار والعمل، فيما ارتفعت نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 60%.
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وأشار الجدعان إلى أن نسبة نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي بلغت 5.4% خلال الربع الثاني.
وذكر أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته مرتين للاقتصاد السعودي في عام 2022، لتكون السعودية الوحيدة ضمن مجموعة العشرين التي تم رفع توقعات النمو لها مرتين.
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