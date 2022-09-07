السعودية تمنح تحالف موكسيكو ريسورسز رخصة تعدين مناجم الخنيقية

قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، اليوم الأربعاء، إن تحالفا يضم شركة موكسيكو ريسورسز وشركة عجلان وإخوانه للتعدين فاز برخصة تعدين مناجم الخنيقية في المملكة، حيث توجد مكامن للزنك والنحاس تقدر بحوالي 26 مليون طن.

ومنحت الوزارة الرخصة مقابل 255.6 مليون ريال (68 مليون دولار) بعد مزايدة إلكترونية استمرت أربعة أيام.

وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية تُعلن فوز "تحالف بين شركة ⁧موشيكو ريسورسيس وشركة عجلان وأخوانه⁩ للتعدين"

بالمنافسة الإلكترونية العلنيّة لرخصة كشف موقع الخنيقية التعديني pic.twitter.com/pN1m9SYZPI — وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) September 7, 2022

مادة اعلانية

ويعد موقع الخنيقية التعديني، أكبر المواقع الاستكشافية في السعودية بمساحة تبلغ 354 كم مربع، ويحتوي على موارد معدنية بنحو 25 مليون طن من خامات الزنك والنحاس والمنغنيز والذهب.

يذكر أن المنافسة كانت قد جرب بمشاركة 3 شركات وتحالفات عالمية، تأهلت بعد أن حصلت على أعلى الدرجات في تقييم المعايير الفنية إلى جانب القدرة المالية. شملت التحالفات الثلاثة التي كانت مشاركة في المنافسة على رخصة كشف موقع الخنيقية التعديني، وتحالف بين شركة Alara Saudi Ventures وشركة مجموعة التسنيم.

أيضا نافس على الخصة تحالف بين شركة التعدين العربية السعودية "معادن" وشركة Ivanhoe Electric وتحالف بين شركة موشيكو ريسورسس Moxico Resources وشركة عجلان وإخوانه للتعدين.

وعلى هامش المنافسة الإلكترونية العلنية لرخصة كشف موقع الخنيقية، أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، في مقابلة سابقة، إلى أهمية الموقع من حيث الموارد المعدنية البالغ حجمها 25 مليون طن من الخام، مؤكداً أن الموقع يمتد على مساحة كبيرة تغطي 350 كلم مربعا.

ولفت وزير الصناعة السعودي إلى أن موارد موقع الخنيقية تشمل الزنك والنحاس والذهب.

وقال الخريف: "مستهدفاتنا كبيرة في قطاع التعدين لا يمكن أن تتحقق إلا بأفكار جريئة تساعد على تحقيق النتائج بشكل سريع وهو المرجو من هذه المزادات".

كما أكد أن تقييم الشركات ليس تقييماً مالياً بشكل أساسي، وإنما يستند إلى قدرة هذه الشركات على الاستفادة من هذه المواقع بشكل سريع بحيث تساهم في تحقيق المستهدفات، وأيضاً دورها في تنمية المناطق خاصة جوانب دعم المجتمعات الموجودة في المنطقة والحفاظ على البيئة.