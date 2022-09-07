انخفاض الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 33.142 مليار دولار خلال أغسطس

قال البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إن صافي احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد تراجع إلى 33.142 مليار دولار في أغسطس/آب من 33.143 مليار دولار في يوليو/تموز.

كانت أرصدة الاحتياطي في البنك المركزي المصري قد سجلت 33.143 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو.

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وفي شهر يونيو الماضي تراجع الاحتياطي بنحو ملياري دولار، كما انخفض في مايو الماضي بحوالي 1.63 مليار دولار، نتيجة لسداد مصر المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية.

وقام البنك المركزي في مايو الماضي بسداد المدفوعات المرتبطة بالديون الخارجية المستحقة، والتي قدرت بنحو ملياري دولار، منها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، بالإضافة إلى مستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخرى.