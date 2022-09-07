بوتين متوعدا الغرب: سنبيع الغاز الروسي في كل أنحاء العالم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إن بلاده ستبيع الغاز الروسي في كل أنحاء العالم.

وفي كلمة بالجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي، قال بوتين إن المقترحات لتخفيض أسعار الغاز الروسي "غبية".

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وأوضح أن الغرب أضعف الأساسيات الرئيسية للاقتصاد العالمي، مشيرا إى أن الثقة في الدولار واليورو والجنيه الإسترليني انخفضت.

وأعاد بوتين التأكيد على أن قرارات الغرب قصيرة النظر فيما يتعلق بالأمن والاقتصاد.

وقال "العقوبات على روسيا تشكل خطرا على العالم بأسره، لا يمكن عزل روسيا وسندافع عن مصالحنا، وسيتم استخدام الروبل الروسي واليوان الصيني في مدفوعات الغاز مع الصين بنسب متساوية".

وبشأن مستويات التضخم في بلاده قال بوتين إن التضخم في روسيا آخذ في الانخفاض، ووفقا لنتائج العام سيكون عند 12%، وأن روسيا تكاد تكون الدولة الوحيدة في العالم القادرة على تلبية احتياجاتها من الموارد الطبيعية.