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صندوق التنمية الوطني السعودي يعتمد برنامجا بـ300 مليون ريال لتمويل الألعاب

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اقتصاد السعودية

صندوق التنمية الوطني السعودي يعتمد برنامجا بـ300 مليون ريال لتمويل الألعاب

سيتم الإعلان عن هذه المنتجات والحلول التمويلية بنهاية هذا 2022

دبي - العربية.نت

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أعلن صندوق التنمية الوطني بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وبرنامج المحتوى الرقمي "Ignite" عن اعتماد برنامجٍ لتمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في السعودية بميزانية قدرها 300 مليون ريال.

ويهدف البرنامج لتطوير كافة مجالات القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي من خلال خلق مسارات مهنية وفرص عمل جديدة وجذب المواهب تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وسيقدم البرنامج منتجاتٍ وحلولاً تمويلية عبر الصناديق والبنوك التابعة للصندوق بالشراكة مع المؤسسات المالية في القطاع الخاص.

وسيتم الإعلان عن هذه المنتجات والحلول التمويلية بنهاية هذا العام.

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