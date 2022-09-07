روسيا و أوكرانيا
في تحدٍّ واضح للغرب.. بوتين يعتزم حضور قمة "العشرين" في إندونيسيا
الرئيس الإندونيسي: بوتين والزعيم الصيني شي جين بينغ سيحضران القمة
قالت سفيرة روسيا في إندونيسيا، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين في بالي في وقت لاحق من هذا العام.
وذكرت السفيرة ليودميلا فوروبييفا خلال إفادة صحافية اليوم الأربعاء في جاكرتا، إن تواجد الرئيس الروسي في منتجع بالي في نوفمبر سيعتمد على حالة الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن الوضع في البلاد لجهة وباء كوفيد-19 والمسائل الأمنية، وفق ما نقلته "بلومبرغ".
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وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قال في وقت سابق، إن بوتين والزعيم الصيني شي جين بينغ سيحضران القمة.
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