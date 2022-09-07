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نمو الاقتصاد السعودي 12.2% في الربع الثاني بالقراءة الثانية

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العاصمة السعودية الرياض
اقتصاد السعودية

نمو الاقتصاد السعودي 12.2% في الربع الثاني بالقراءة الثانية

الجدعان: ارتفاع معدل التملك في السعودية من 47% إلى أكثر من 60%

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 12.2%، في الربع الثاني من عام 2022م مقارنة بالربع المماثل من عام 2021م.

وبالمقارنة مع الربع الأول من 2022، حقق الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا نموا بلغ 2.2%.

ويعود هذا النمو الاقتصادي بالأساس إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 22.9%، على أساس سنوي، و4.4%، على أساس ربعي، كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 8.2%، على أساس سنوي، و5.4%، على أساس ربعي.

وقد سجلت الأنشطة الحكومية نموا بنسبة 2.4%، على أساس سنوي، كما حققت نمو ا بمقدار 0.4%، على أساس ربعي.

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