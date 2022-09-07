"ساما": رضا عملاء المؤسسات المالية يجب ألا يقل عن 80%

وجه البنك المركزي السعودي "ساما"، تعميماً لكافة البنوك والمصارف وشركات التمويل والتأمين والمدفوعات العاملة في المملكة، بضرورة أن لا تقل نسبة رضا العملاء في معالجة الشكاوى عن 80%، وأن لا تزيد نسبة معالجة الشكاوى التي قُبل تصعيدها وتم إقفالها لمصلحة العميل بعد المعالجة على 5%.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن "ساما"، بيّن أنه سيتم العمل بالنسب المحدثة ابتداء من الربع الأول من العام المقبل، مع استمرار المؤشرات الأخرى والأهداف المطلوبة.

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ووفقا للصحيفة، شدد البنك المركزي على أنه سيقوم بمتابعة أداء المؤسسات المالية وفق المؤشرات المذكورة بشكل (ربع سنوي)، مع اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المؤسسات المالية المخالفة.