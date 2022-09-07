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"ساما": رضا عملاء المؤسسات المالية يجب ألا يقل عن 80%

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مليار ريال يضخها ساما في البنوك السعودية
البنك المركزي السعودي "ساما"
ساما

"ساما": رضا عملاء المؤسسات المالية يجب ألا يقل عن 80%

في تعميم وجهه إلى البنوك والمصارف وشركات التمويل والتأمين والمدفوعات العاملة بالمملكة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وجه البنك المركزي السعودي "ساما"، تعميماً لكافة البنوك والمصارف وشركات التمويل والتأمين والمدفوعات العاملة في المملكة، بضرورة أن لا تقل نسبة رضا العملاء في معالجة الشكاوى عن 80%، وأن لا تزيد نسبة معالجة الشكاوى التي قُبل تصعيدها وتم إقفالها لمصلحة العميل بعد المعالجة على 5%.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن "ساما"، بيّن أنه سيتم العمل بالنسب المحدثة ابتداء من الربع الأول من العام المقبل، مع استمرار المؤشرات الأخرى والأهداف المطلوبة.

ووفقا للصحيفة، شدد البنك المركزي على أنه سيقوم بمتابعة أداء المؤسسات المالية وفق المؤشرات المذكورة بشكل (ربع سنوي)، مع اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المؤسسات المالية المخالفة.

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