اقتصاد
أسعار الشحن البحري تواصل الانخفاض معزّزة مخاوف الركود العالمي
S&P: أسعار الشحن البحري ستنخفض بنسبة تتراوح بين 20% و30% هذا العام
تشهد أسعار الشحن البحري العالمية انخفاضاً، مع تباطؤ حركة التجارة العالمية نتيجة تراجع الطلب على السلع، الأمر الذي يعزز مخاوف حدوث ركود اقتصادي عالمي.
وبحسب S&P Global، فإن أسعار الشحن عبر السفن التي تحمل المواد الخام والبضائع تراجعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، متوقعة أن تسجل انخفاضاً يتراوح بين 20% و30% خلال العام الحالي.
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وأوضحت S&P Global أن تراجع الازدحام في المواني وانحسار اضطرابات سلاسل التوريد، من بين الأسباب الرئيسية وراء الانخفاض في أسعار الشحن.
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