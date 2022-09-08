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أسعار الشحن البحري تواصل الانخفاض معزّزة مخاوف الركود العالمي

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الشحن البحري
الشحن البحري (صورة تعبيرية)
اقتصاد

أسعار الشحن البحري تواصل الانخفاض معزّزة مخاوف الركود العالمي

S&P: أسعار الشحن البحري ستنخفض بنسبة تتراوح بين 20% و30% هذا العام

دبي - العربية.نت

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تشهد أسعار الشحن البحري العالمية انخفاضاً، مع تباطؤ حركة التجارة العالمية نتيجة تراجع الطلب على السلع، الأمر الذي يعزز مخاوف حدوث ركود اقتصادي عالمي.

وبحسب S&P Global، فإن أسعار الشحن عبر السفن التي تحمل المواد الخام والبضائع تراجعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، متوقعة أن تسجل انخفاضاً يتراوح بين 20% و30% خلال العام الحالي.

وأوضحت S&P Global أن تراجع الازدحام في المواني وانحسار اضطرابات سلاسل التوريد، من بين الأسباب الرئيسية وراء الانخفاض في أسعار الشحن.

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