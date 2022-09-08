أسعار الشحن البحري تواصل الانخفاض معزّزة مخاوف الركود العالمي

تشهد أسعار الشحن البحري العالمية انخفاضاً، مع تباطؤ حركة التجارة العالمية نتيجة تراجع الطلب على السلع، الأمر الذي يعزز مخاوف حدوث ركود اقتصادي عالمي.

وبحسب S&P Global، فإن أسعار الشحن عبر السفن التي تحمل المواد الخام والبضائع تراجعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، متوقعة أن تسجل انخفاضاً يتراوح بين 20% و30% خلال العام الحالي.

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وأوضحت S&P Global أن تراجع الازدحام في المواني وانحسار اضطرابات سلاسل التوريد، من بين الأسباب الرئيسية وراء الانخفاض في أسعار الشحن.