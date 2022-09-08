التضخم في المدن المصرية يقفز إلى 14.6% خلال أغسطس  

أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس ،بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 14.6% في أغسطس الماضي ارتفاعا من 13.6% في يوليو.



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