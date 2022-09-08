التضخم في المدن المصرية يقفز إلى 14.6% خلال أغسطس  

أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس ،بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 14.6% في أغسطس الماضي ارتفاعا من 13.6% في يوليو.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
تغريم 17 شركة في البورصة المصرية بـ120 ألف جنيه لهذه الأسبابخالفت قواعد القيد وشطب الأوراق المالية المتداولة أسواق المال
-
اليوم.. المركزي الأوروبي يحسم مصير أسعار الفائدة وسط أزمة اقتصادية خانقةتوقعات بارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 10% خلال الأشهر المقبلة أسواق المال
-
أسعار النفط ترتد صعوداً وسط مخاوف من شح المعروضبعد انخفاضها دون مستويات دعم فني رئيسية في الجلسة السابقة طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية