.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

التضخم في المدن المصرية يقفز إلى 14.6% خلال أغسطس  

  • الخط
التضخم تسوق مصر مناسبة
أحد المتاجر في مصر
تضخم

التضخم في المدن المصرية يقفز إلى 14.6% خلال أغسطس

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس ،بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 14.6% في أغسطس الماضي ارتفاعا من 13.6% في يوليو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
التيار الصدري يتهم المالكي بتهديد السلم والتحريض على الطائفية التيار الصدري يتهم المالكي بتهديد السلم والتحريض على الطائفية
اكتشف المزيد