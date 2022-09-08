الدينار التونسي يتراجع لمستوى قياسي جديد مقابل الدولار
تراجع بنسبة 16% عن العام الماضي
أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، تراجع العملة التونسية الدينار إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار، الأمر الذي يهدد بتآكل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، وقد يزيد من تكلفة خدمة الدين ويوسع عجز الميزانية.
كما أدى ضعف الدينار إلى المزيد من التدهور في القوة الشرائية للتونسيين.
ووفقا للمركزي، فقد جرى تداول الدينار عند مستوى 3.225 مقابل الدولار أمس الأربعاء، بتراجع بنسبة 16%، عن العام الماضي.
ووصل سعر الدينار في مايو/ أيار الماضي لمستوى 3.101 للمرة الأولى، بضغط من ارتفاع التضخم وتفاقم العجز التجاري والتداعيات الحادة للأزمة الأوكرانية على المالية العامة.
وارتفع معدل التضخم السنوي بالبلاد في أغسطس/آب إلى 8.6%، وهو أعلى مستوى في نحو ثلاثة عقود.
-
المركزي الأوروبي يعلن رفعا غير مسبوق للفائدة بمقدار 75 نقطة أساستوقعات بارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 10% خلال الأشهر المقبلة أسواق المال
-
أسعار الشحن البحري تواصل الانخفاض معزّزة مخاوف الركود العالميS&P: أسعار الشحن البحري ستنخفض بنسبة تتراوح بين 20% و30% هذا العام اقتصاد
-
هذه تفاصيل خطة ليز تراس لتخفيف وطأة فواتير الطاقة على البريطانيينبعد يومين من تسلمها رئاسة الوزراء في بريطانيا، كشفت ليز تراس عن حزمة مساعدات ضخمة للأسر والشركات في مواجهة ارتفاع التضخم وأسعار الطاقة. جرس الإغلاق