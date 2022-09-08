.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الدينار التونسي يتراجع لمستوى قياسي جديد مقابل الدولار

  • الخط
المركزي التونسي مناسبة
المركزي التونسي
اقتصاد تونس

الدينار التونسي يتراجع لمستوى قياسي جديد مقابل الدولار

تراجع بنسبة 16% عن العام الماضي

تونس - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، تراجع العملة التونسية الدينار إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار، الأمر الذي يهدد بتآكل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، وقد يزيد من تكلفة خدمة الدين ويوسع عجز الميزانية.

كما أدى ضعف الدينار إلى المزيد من التدهور في القوة الشرائية للتونسيين.

ووفقا للمركزي، فقد جرى تداول الدينار عند مستوى 3.225 مقابل الدولار أمس الأربعاء، بتراجع بنسبة 16%، عن العام الماضي.

ووصل سعر الدينار في مايو/‭ ‬‬أيار الماضي لمستوى 3.101 للمرة الأولى، بضغط من ارتفاع التضخم وتفاقم العجز التجاري والتداعيات الحادة للأزمة الأوكرانية على المالية العامة.

وارتفع معدل التضخم السنوي بالبلاد في أغسطس/آب إلى 8.6%، وهو أعلى مستوى في نحو ثلاثة عقود.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
التيار الصدري يتهم المالكي بتهديد السلم والتحريض على الطائفية التيار الصدري يتهم المالكي بتهديد السلم والتحريض على الطائفية
اكتشف المزيد