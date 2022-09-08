الدينار التونسي يتراجع لمستوى قياسي جديد مقابل الدولار

أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، تراجع العملة التونسية الدينار إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار، الأمر الذي يهدد بتآكل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، وقد يزيد من تكلفة خدمة الدين ويوسع عجز الميزانية.

كما أدى ضعف الدينار إلى المزيد من التدهور في القوة الشرائية للتونسيين.

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ووفقا للمركزي، فقد جرى تداول الدينار عند مستوى 3.225 مقابل الدولار أمس الأربعاء، بتراجع بنسبة 16%، عن العام الماضي.

ووصل سعر الدينار في مايو/‭ ‬‬أيار الماضي لمستوى 3.101 للمرة الأولى، بضغط من ارتفاع التضخم وتفاقم العجز التجاري والتداعيات الحادة للأزمة الأوكرانية على المالية العامة.

وارتفع معدل التضخم السنوي بالبلاد في أغسطس/آب إلى 8.6%، وهو أعلى مستوى في نحو ثلاثة عقود.