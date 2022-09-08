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إيرادات قناة السويس تقفز 32% إلى 745 مليون دولار في أغسطس

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قناة السويس ( أ ف ب) مناسبة
قناة السويس ( أ ف ب)
قناة السويس

إيرادات قناة السويس تقفز 32% إلى 745 مليون دولار في أغسطس

شهدت عبور 2125 سفينة للمجرى الملاحي

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، أن إيرادات القناة بلغت 744.8 مليون دولار في أغسطس/آب.

وقفزت إيرادات القناة خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 32.4%، مقابل 562.7 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2021.

وشهدت قناة السويس عبور 2125 سفينة للمجرى الملاحي خلال أغسطس 2022، في مقابل 1884 سفينة خلال نفس الشهر من 2021، بنمو 12.8%.

وارتفع حجم الحمولات الصافية للسفن العابرة لقناة السويس ليصل إلى 127.8 مليون طن خلال أغسطس الماضي في مقابل 110.2 مليون طن خلال نفس الشهر من 2021 بنمو 16%.

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