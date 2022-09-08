إيرادات قناة السويس تقفز 32% إلى 745 مليون دولار في أغسطس

أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، أن إيرادات القناة بلغت 744.8 مليون دولار في أغسطس/آب.

وقفزت إيرادات القناة خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 32.4%، مقابل 562.7 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2021.

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وشهدت قناة السويس عبور 2125 سفينة للمجرى الملاحي خلال أغسطس 2022، في مقابل 1884 سفينة خلال نفس الشهر من 2021، بنمو 12.8%.

وارتفع حجم الحمولات الصافية للسفن العابرة لقناة السويس ليصل إلى 127.8 مليون طن خلال أغسطس الماضي في مقابل 110.2 مليون طن خلال نفس الشهر من 2021 بنمو 16%.