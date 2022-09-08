تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية إلى أدنى مستوى في 3 أشهر

تراجع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي مسجلا أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مما يؤكد قوة سوق العمل رغم رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وقالت وزارة العمل، اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بواقع ستة آلاف طلب إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 222 ألفا في الأسبوع المنتهي في الثالث من سبتمبر/أيلول، بحسب رويترز.

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وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لإظهار انخفاض عدد الطلبات بمقدار أربعة آلاف عما تم إعلانه من قبل. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 240 ألف طلب في أحدث أسبوع.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس منذ مارس/آذار في مسعى لكبح التضخم المرتفع. ومع ذلك لا توجد مؤشرات تذكر حتى الآن على تسريح للعاملين على نطاق واسع وما زال هناك وظيفتان شاغرتان لكل عاطل عن العمل.

ولا تزال الطلبات أقل بكثير من نطاق 270-300 ألف الذي يقول الاقتصاديون إنه يشير إلى تباطؤ فعلي في سوق العمل.