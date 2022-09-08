مصر ترفع سعر الدولار الجمركي عند 19.31 جنيه.. الأعلى على الإطلاق

قررت وزارة المالية المصرية، الخميس، رفع سعر الدولار الجمركي إلى 19.31 جنيه، وهو أعلى سعر للدولار الجمركي على الإطلاق في مصر.

وبدأ تطبيق العمل بالسعر الجديد من الخميس 8 سبتمبر.

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يأتي ارتفاع سعر الدولار الجمركي تزامناً مع قيود الاستيراد المفروضة على واردات البلاد، لاسيما نظام الاعتمادات المستندية، ما ينذر بارتفاعات جديدة في أسعار بعض السلع.

وفي إبريل الماضي، حددت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهاً، وذلك للعمل على ضبط أسعار المنتجات المستوردة بعد ارتفاع أسعار الدولار بالبنوك، إلى أن قررت رفعه في مايو إلى 17 جنيهاً.

وفي شهر يونيو، حررت الحكومة المصرية سعر الدولار الجمركي، وسجل 18.64 جنيهاً، ليتساوى حينها مع سعر الدولار في البنوك.