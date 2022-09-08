اقتصاد اليابان
نمو يفوق التوقعات لاقتصاد اليابان في الربع الثاني
سجل 3.5% على أساس سنوي
نما الاقتصاد الياباني، بأكثر من المتوقع في الربع الثاني من العام الجاري، ليسجل 3.5% على أساس سنوي.
جاء ذلك أفضل من متوسط توقعات المحللين، الذي كان عند 2.9% وأفضل من القراءة الأولية عند 2.2%.
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وقد تسارعت وتيرة التعافي مع خروج اليابان من الموجة الأخيرة، مما أدى إلى تحقيق مكاسب في نفقات المستهلكين، في حين ارتفع إنفاق الشركات بنسبة 2%.
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