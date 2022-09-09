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فرض إجراءات وقائية من "كورونا" في الصين حتى نهاية أكتوبر

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فيروس كورونا

فرض إجراءات وقائية من "كورونا" في الصين حتى نهاية أكتوبر

قبل مؤتمر الحزب الحاكم

دبي - العربية.نت

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أعلنت اللجنة الصحة الوطنية الصينية عن مجموعة من الإجراءات ستظل سارية حتى نهاية الشهر المقبل للحد من مخاطر تفشي فيروس كورونا قبل مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم في منتصف أكتوبر بالعاصمة بكين، وهو اجتماع يعقد مرة كل خمس سنوات، ومن المقرر أن يؤمن خلاله الرئيس الدعم لولاية ثالثة غير مسبوقة.

وطلبت السلطات من المواطنين تقليل السفر خلال مهرجان منتصف الخريف الأسبوع المقبل وعطلات العيد الوطني في أكتوبر وهي فترات رئيسية في العادة للسياحة الداخلية.

كما طلبت من الحكومات المحلية إجراء اختبارات "كورونا" لجميع السكان بشكل منتظم بغض النظر عن العوارض أو الإصابة بالفيروس.

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