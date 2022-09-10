180 ثانية كافية لإصدار سجل تجاري في السعودية

كشفت وزارة التجارة السعودية، أن إجمالي السجلات التجارية القائمة لنشاط البيع بالجملة للأغذية والمشروبات، بلغ 14 ألفا و842 سجلا تجاريا.

وذكرت الوزارة أن الوقت المستغرق لإتمام إصدار سجل تجاري يصل إلى 180 ثانية من بداية الطلب إلى أن يتم إصداره للمؤسسات الفردية، وعند تقديم طلب إصدار سجل تجاري ستوفر الخدمة للمقدم رقم طلب يمكن من خلاله متابعة طلبه عن طريق أسهل وأسرع الوسائل، مثل الهاتف الجوال.

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وأشارت إلى أن الوزارة عملت على تيسير استخراج السجلات دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة، والاكتفاء بإصدار السجل التجاري إلكترونيا فوريا، والموافقة عليه من قبل الموظف المختص، وفق ما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

ودعت وزارة التجارة منشآت القطاع الخاص كافة إلى الاستفادة من عملية إتاحة تفاصيل بيانات السجلات التجارية للشركات والمؤسسات مجانا عبر بوابة "واثق" دعما من الوزارة لقطاع الأعمال للاستفادة من هذه البيانات إلكترونيا ضمن تطبيقاتها الذكية، وتعزيزا لمبادرات تحفيز التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي في المملكة، إلى جانب تمكين القطاع الخاص ورفع موثوقية التعامل الإلكتروني بين المنشآت والمساهمة في نمو الأعمال وتوفير فرص جديدة للمنشآت بمختلف القطاعات.