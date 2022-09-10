الإسترليني ينتعش مدفوعاً بالخطة الاقتصادية لرئيسة الحكومة الجديدة

انتعش الجنيه الإسترليني مرتفعاً بنسبة تقترب من 1% خلال تعاملات الجمعة، وذلك بعد يوم واحد من ارتفاع البورصة في لندن، وذلك بفضل الخطة الاقتصادية التي أعلنت عنها رئيسة الحكومة الجديدة ليز تراس والتي لاقت ارتياحاً واسعاً في بريطانيا، وهي خطة تضع حداً للارتفاع المرتقب في أسعار الطاقة وتشكل حماية للمستهلكين في البلاد.

وبحسب ما رصدت "العربية نت" فقد تجاوز الجنيه الإسترليني مستوى 1.158 دولار أميركي بتعاملات الجمعة، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنحو 0.76% عن إغلاق اليوم السابق.

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وتمكن مؤشر "فوتسي" من الإغلاق على ارتفاع يوم الخميس على خلفية حزمة دعم الطاقة الجديدة لرئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس.

وأغلق مؤشر لندن القياسي مرتفعاً الخميس بنسبة 0.4% بعد انخفاضه في فترة ما بعد الظهر.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة عن إصلاح شامل لسوق الطاقة كجزء من حزمة دعم أوسع لمواجهة الفواتير المرتفعة.

وجمدت تراس فواتير الطاقة للأسر والشركات، حيث وضعت حداً أقصى قدره 2500 جنيه إسترليني (2873 دولاراً) في السنة، وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر حتى عام 2024، بدلاً من الارتفاع الذي كان مقرراً سابقا لمتوسط الفاتورة والذي يزيد عن 3500 جنيه إسترليني سنوياً.

وفي واحدة من أولى أعمالها كرئيسة للوزراء، من المتوقع أن تقترض الحكومة ما لا يقل عن 100 مليار جنيه استرليني لتمويل حزمة الدعم. وسيحدد المستشار الجديد كواسي كارتنج التكاليف المتوقعة لحزمة الطاقة في بيان مالي في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكشفت الحرب الروسية في أوكرانيا عن العيوب في أمن الطاقة لدى بريطانيا ودفعت الفواتير إلى الأعلى، وقالت تراس لمجلس العموم (البرلمان): "سأقوم بإنهاء هذا مرة واحدة وإلى الأبد".

وأضافت: "إنني أتصرف على الفور حتى يتم دعم الأفراد والشركات على مدار العامين المقبلين، مع ضمان جديد لسعر الطاقة، ومعالجة السبب الجذري للمشكلات من خلال تعزيز إمدادات الطاقة المحلية".

وتابعت: "التحديات غير العادية تتطلب اتخاذ تدابير استثنائية، لضمان عدم عودة المملكة المتحدة إلى هذا الوضع مرة أخرى".