بايدن: إنتاج أشباه الموصلات قضية "أمن قومي" أمام طموح الصين
أميركا ستحتاج إلى مكونات إلكترونية متقدمة "لأنظمة أسلحة المستقبل"
اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن خلال افتتاحه موقع مصنع لأشباه الموصلات في ولاية أوهايو (شرق)، أن تصنيع هذه المكونات الإلكترونية هو مسألة "أمن قومي" لا سيما في مواجهة الطموحات الصينية.
وقال بايدن في الموقع الذي تنوي فيه شركة "أنتل" استثمار مبلغ ضخم قدره 20 مليار دولار: "كل هذا في مصلحة اقتصادنا، كما أنه من مصلحة أمننا القومي".
وبعد أن أشاد بالتشريع الأخير الذي تم تبنيه بمبادرته وسمح بتخصيص 52 مليار دولار من الإعانات لإحياء إنتاج أشباه الموصلات، أشار بايدن إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنافس الكبير بين الصين والولايات المتحدة، وفق ما نقلته فرانس برس.
وقال "لا عجب أن الحزب الشيوعي الصيني حاول بقوة حشد مجتمع الأعمال الأميركي ضد هذا القانون".
وأكد بايدن أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى مكونات إلكترونية متقدمة "لأنظمة أسلحة المستقبل التي ستعتمد بشكل متزايد على الرقائق الإلكترونية".
وأضاف "للأسف، نحن لا ننتج حاليًا أيًا من أشباه الموصلات المتطورة هذه في أميركا اليوم".
واتخذت زيارة الرئيس الأميركي هذه طابعا انتخابيا واضحا مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.
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